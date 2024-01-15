Mauro Icardi'den kötü haber! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

15 Ocak 2024 10:41 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:42

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de oynadığı ve 0-0 eşitlikle sona eren Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Mauro Icardi'nin bir süre formasından uzak kalacağını açıklanmıştı.

Sakatlığının 20. gününden sonra yapılacak değerlendirme sonrası Icardi'nin maske ile sahaya çıkabileceği belirtilmişti.

HEDEF TRABZON MAÇIYDI

Fenerbahçe derbisinin ardından ligde oynanan Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyen Mauro Icardi'nin Trabzonspor deplasmanına yetiştirilmesi hedefleniyordu.

DERBİYİ KAÇIRACAK!

Ancak Sabah'ta yer alan habere göre; Arjantinli yıldızın Trabzonspor maçında oynaması zor görünüyor. Deneyimli golcünün ağrılarının devam ettiği ve büyük ihtimalle derbiyi kaçıracağı ifade edildi.

İÇERDEKİ MAÇTA SAHNE ALACAK

Galatasaray, 21 Ocak'ta oynanacak Trabzonspor maçının ardından 25 Ocak'ta İstanbulspor, 29 Ocak'ta ise Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mauro Icardi'nin bu iki maçtan birinde sahalara dönmesi bekleniyor.

27 MAÇTA 17 GOL-6 ASİST

Bu sezon toplamda 27 maçta forma giyen Mauro Icardi, 17 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.