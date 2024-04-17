Mbappe, 25 yaşında efsane golcüler Shevchenko ve Ibrahimovic’i yakaladı

17 Nisan 2024 11:59 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:00

Şampiyonlar Ligi’nde PSG ve B. Dortmund yarı finale kaldı

Şampiyonlar Ligi’nde PSG ve B. Dortmund yarı finale kaldı

Real Madrid ile anlaşan Kylian Mbappe'nin sözleşme detayları ortaya çıktı

Real Madrid ile anlaşan Kylian Mbappe'nin sözleşme detayları ortaya çıktı

Fransız devi Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında konuk olduğu Barcelona’yı 4-1’lik skorla mağlup ederek, yarı finale yükseldi.

25 YAŞINDA EFSANE GOLCÜLERİ YAKALADI!

Zorlu mücadelede 2 gol atmayı başaran 25 yaşındaki Kylian Mbappe, turnuvada toplamda 48 gole ulaştı.

Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi tarihinde Ukraynalı eski futbolcu Andriy Shevchenko ve İsveçli eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic'le gol sayılarını da eşitledi.

SIRADA HENRY VAR!

Tüm zamanların gol krallığı sıralamasında 8. sırada 49 golle Alfredo Di Stéfano, 7. sırada ise 50 golle Thierry Henry yer alıyor.

Zirvede ise 140 golle Cristiano Ronaldo yer alırken 2. sırada onu 129 golle Lionel Messi takip ediyor.

BU SEZON GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

25 yaşındaki futbolcu, dün akşam bulduğu gollerle birlikte bu sezon Devler Ligi’nde gol sayısını 8’e yükselterek, gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.

Mbappe, Paris Saint-Germain’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı 10 müsabakanın tamamına 11’de başlarken, hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

Fransız yıldızı, 7 kez gol sevinci yaşayan İngiliz forvet Harry Kane takip ederken, 6’şar golü bulunan Antoine Griezmann ve Erling Haaland da listenin devamında yer aldı.