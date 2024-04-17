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17 Nisan 2024 11:59 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:00

Mbappe, 25 yaşında efsane golcüler Shevchenko ve Ibrahimovic’i yakaladı

Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona’ya attığı 2 golle birlikte, turnuvada 48’er golü bulunan Andriy Shevchenko ve Zlatan Ibrahimovic ile gol sayılarını eşitledi.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mbappe, 25 yaşında efsane golcüler Shevchenko ve Ibrahimovic’i yakaladı

Fransız devi Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında konuk olduğu Barcelona’yı 4-1’lik skorla mağlup ederek, yarı finale yükseldi.

25 YAŞINDA EFSANE GOLCÜLERİ YAKALADI!

Zorlu mücadelede 2 gol atmayı başaran 25 yaşındaki Kylian Mbappe, turnuvada toplamda 48 gole ulaştı.

Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi tarihinde Ukraynalı eski futbolcu Andriy Shevchenko ve İsveçli eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic'le gol sayılarını da eşitledi.

SIRADA HENRY VAR!

Tüm zamanların gol krallığı sıralamasında 8. sırada 49 golle Alfredo Di Stéfano, 7. sırada ise 50 golle Thierry Henry yer alıyor.

Zirvede ise 140 golle Cristiano Ronaldo yer alırken 2. sırada onu 129 golle Lionel Messi takip ediyor.

Mbappe, 25 yaşında efsane golcüler Shevchenko ve Ibrahimovic’i yakaladı - 1. Resim

BU SEZON GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

25 yaşındaki futbolcu, dün akşam bulduğu gollerle birlikte bu sezon Devler Ligi’nde gol sayısını 8’e yükselterek, gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.

Mbappe, Paris Saint-Germain’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı 10 müsabakanın tamamına 11’de başlarken, hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

Fransız yıldızı, 7 kez gol sevinci yaşayan İngiliz forvet Harry Kane takip ederken, 6’şar golü bulunan Antoine Griezmann ve Erling Haaland da listenin devamında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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