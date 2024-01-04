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    • 04 Ocak 2024 16:03 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:08

    Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin yıldızını Dortmund'a götürüyor!

    Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

    Antalyaspor’daki görevinden ayrılarak futbolculuk kariyerinde yıllardır formasını terlettiği Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak dönen Nuri Şahin, transfer çalışmaları için kollarını sıvadı. Şahin, Fenerbahçe'nin yıldız ismini gözüne kestirdi. İşte detaylar...

    Nuri Şahin, Fenerbahçe&#039;nin yıldızını Dortmund&#039;a götürüyor!
    Transfer, Fenerbahçe, Nuri Şahin, Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu

    Sürpriz bir kararla Antalyaspor’dan ayrılarak Alman devi Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak giden Nuri Şahin, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için çalışmalara başladı. Önümüzdeki sezon Dortmund'un yeni teknik direktörü olacak olan Şahin, Alman devindeki ilk transferini sarı-lacivertlilerden yapacak.

    Yaklaşan transfer dönemi öncesinde Alman ekibine takviyeler yapmayı planlayan Nuri Şahin, ilk hedefini belirledi. 

    FERDİ KADIOĞLU ALMANYA YOLCUSU

    Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Antalyaspor'u çalıştığı dönemde Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'ndan sık sık övgüyle bahseden Nuri Şahin, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli ekibin milli savunmacısıyla bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

    Genç teknik adamın bu görüşmede Kadıoğlu'na Alman ekibinin planlarını aktardığı iddia edildi.

    DORTMUND'A SICAK BAKIYOR

    Ferdi'nin sezon sonu olası bir ayrılığa sıcak baktığı ifade edilirken Almanya'nın önemli bir seçenek olduğu belirtildi. Milli futbolcu, menajerine de Fenerbahçe'yi şampiyon yaptıktan teklifleri değerlendirmek istediğini söylemişti.

    PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

    Bu sezon Fenerbahçe forması altında 24 maçta görev alan yıldız futbolcu, takımına 2 gol 3 asistlik katkı sundu.

    2026 yılına dek Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro civarında olarak gösteriliyor.

    Haberler>Futbol>Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin yıldızını Dortmund'a götürüyor!
    Etiketler
    transferFenerbahçeNuri ŞahinBorussia DortmundFerdi Kadıoğlu
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