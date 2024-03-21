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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 16:14 - Güncelleme : 21 Mart 2024 16:16

Okan Buruk'tan Zaha kararı: Kerem kulübeye!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun son haftalardaki düşüşü göz önüne alınarak sol kanatta değişikliğe gidiliyor. Sarı-kırmızılılarda milli ara sonrası Wilfried Zaha'nın formayı alması bekleniyor.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber | Sabah
Okan Buruk&#039;tan Zaha kararı: Kerem kulübeye!

Galatasaray'ın sezon başında Crystal Palace'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha beklentileri karşılayamadı.

Son dönemde formasını Kerem'e kaptıran Zaha, sarı-kırmızılıların Süper Lig'de oynadığı son 7 maça yedek kulübesinde başladı.

ZAHA İLK 11'E DÖNÜYOR

Sabah'ın haberine göre; Wilfried Zaha milli ara sonrası yeniden formasına kavuşacak. Fildişi Sahilli yıldızın Hatayspor maçına ilk 11'de çıkması bekleniyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU KULÜBEYE

Son haftalardaki formsuzluğuyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu kulübeye çekilecek.

Milli futbolcu ligde çıktığı son 3 maçta skor katkısı verememiş ve son oynanan Kasımpaşa maçında da kötü bir performans göstermişti.

Okan Buruk'tan Zaha kararı: Kerem kulübeye! - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber | Sabah
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