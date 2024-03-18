18 Mart 2024 15:41 - Güncelleme : 18 Mart 2024 15:43
Olaylı maçta Trabzonsporlu yıldızdan güzel hareket: Fenerbahçelilere siper oldu!
Süper Lig'in 30.haftasında oynanan ve yaşanan olayların damga vurduğu Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'nın kavga sırasında sarı-lacivertli oyuncuları korumaya çalıştığı anlar kameralara yansırken milli futbolcunun güzel hareketi alkışlandı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetle ayrıldığı ve sonrasında yaşanan olayların damga vurduğu Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor.
Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu galibiyeti kutladığı sırada bir grup taraftarın sahaya inmesiyle ortalık karıştı.
Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu olayın yeni bir görüntüsü sosyal medyada ortaya çıktı.
EREN ELMALI FENERBAHÇELİ OYUNCULARA SİPER OLDU
Trabzonspor'un milli futbolcusu Elmalı'nın sarı-lacivertli futbolcuları korumaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Sol bek oyuncusu maç oynanırken Livakovic'in sakatlandığı anlarda yerde yatan oyuncuya yabancı madde isabet etmemesi için siper olmuştu.
Eren'in iki güzel hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
İşte o anlar:
Kaynak: TGRT Haber