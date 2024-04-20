Olympiakos maçı sonrası istifa hareketlenmesi! Fenerbahçe yönetiminde moraller sıfır

20 Nisan 2024 12:16 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 12:47

Fenerbahçe-Olympiakos karşılaşmasından yenilgi ile dönülmesi Fener yönetimini hareketlendirdi. Özellikle seri penaltı atışları sırasında elenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü radara girdi. İsmail Kartal, sert eleştirilere maruz kalırken yönetimde istifa sesleri de ayrıca yükseldi.

OLYMPİAKOS MAÇI SONRASI FENERBAHÇE'DE İSTİFA HAREKETLENMESİ!

Kartal'ın maç sırasında aldığı hamle ataklar nedeniyle oyunda olan en başarılı oyunculardan Miha Zajc ve Cengiz Ünder bile performans sergileyemedi. Avrupa liginde yetersiz kalan Fenerbahçe'nin yer alacağı karşılaşmalarda sadece Süper Lig kaldı.

Ancak lig içinde de Fenerbahçe Galatasaray karşısında 2 puanın gerisinde kalması da yönetimde ciddi kararlar alınması beklendi. Takımı yeniden hareketlendirmek için yönetim içinde istifa sesleri yükseldiği iddia edildi.

Sezon kontrat yenilenmesinde Fenerbahçe bu yıl birçok kan kaybedeceği yönünde kulis bilgileri dolaşırken, maç sonrası sosyal medyada da taraftarlardan ciddi oranda eleştiriler geldi. Eleştirilerin çoğu ise teknik direktör İsmail Kartal için oldu.