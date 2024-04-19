19 Nisan 2024 11:46 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:48
Olympiakoslu futbolcudan Ferdi Kadıoğlu'na skandal hareket!
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Olympiakos'a seri penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Yunan ekibinin formasını giyen Podence skandal bir el hareketi yaptı. Herkesin gözünden kaçan o an saatler sonra ortaya çıktı. İşte detaylar...
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a yenilerek turnuvaya veda etti.
Seri penaltı atışları sonunda Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Olympiakos'ta Podence, maç sırasında Ferdi Kadıoğlu'na skandal bir el hareketi yaptı.
FERDİ KADIOĞLU'NA SKANDAL HAREKET GÖZDEN KAÇTI
Ferdi Kadıoğlu'nu topsuz koşu yaptığı sırada göğsüne vurarak durdurabilen Podence, yere düşen milli futbolcuya dönerek el hareketinde bulundu.
Podence'nin bu hareketi tüm hakem ekibinin gözünden kaçınca cezasız kaldı.
HAKEMLERE TEPKİ!
Maçtan dakikalar sonra dikkat çeken bu an sosyal medyada gündem oldu. Maçın ardından hakem ekibine sarı-lacivertli taraftarlar tepkide bulundu..
İşte o skandal hareket:
Kaynak: TGRT Haber