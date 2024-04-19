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19 Nisan 2024 15:22 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:23

Olympiakos'u yarı finale taşıyan Tzolakis'in sırrı ortaya çıktı!

Fenerbahçeli üç yıldızın penaltılarını kurtaran Olympiakos kalecisi Kostas Tzolakis, sarı-lacivertli oyuncuların penaltı atışlarının analizini su şişesindeki kağıda yazdı ve her atışta ona bakarak strateji belirledi.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Olympiakos&#039;u yarı finale taşıyan Tzolakis&#039;in sırrı ortaya çıktı!

Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Ülker Stadı’nda normal süresi Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrası lacivertlileri 3-2’lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Olympiakos'u yarı finale taşıyan Tzolakis'in sırrı ortaya çıktı! - 1. Resim

TADİC, CENGİZ VE BONUCCİ'NİN PENALTILARINI KURTARDI!

Penaltılarda Yunan ekibinin kalecisi Kostas Tzolakis; sarı-lacivertli futbolculardan Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci’nin penaltılarını kurtardı.

Olympiakos'u yarı finale taşıyan Tzolakis'in sırrı ortaya çıktı! - 2. Resim

SU ŞİŞESİNİN ÜSTÜNDEKİ KAĞIDA NOTLAR ALDI

Penaltı atışlarından önce 21 yaşındaki file bekçisinin, Fenerbahçeli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri not ettiği su şişesindeki kağıda baktığı objektiflere yansıdı.

Genç kalecinin tuttuğu notlar işe yaradı ve 3 penaltıyı da aynı köşeden kurtararak takımını yarı finale taşıdı.

Olympiakos'u yarı finale taşıyan Tzolakis'in sırrı ortaya çıktı! - 3. Resim

LİVAKOVİC DE İKİ PENALTI ÇIKARDI

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic de Youssef El-Arabi ve Rodinel penaltılarında gole izin vermemiş ancak bu turu geçmek için yeter olmamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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