Olympiakos'u yarı finale taşıyan Tzolakis'in sırrı ortaya çıktı!
Fenerbahçeli üç yıldızın penaltılarını kurtaran Olympiakos kalecisi Kostas Tzolakis, sarı-lacivertli oyuncuların penaltı atışlarının analizini su şişesindeki kağıda yazdı ve her atışta ona bakarak strateji belirledi.
Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Ülker Stadı’nda normal süresi Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrası lacivertlileri 3-2’lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.
TADİC, CENGİZ VE BONUCCİ'NİN PENALTILARINI KURTARDI!
Penaltılarda Yunan ekibinin kalecisi Kostas Tzolakis; sarı-lacivertli futbolculardan Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci’nin penaltılarını kurtardı.
SU ŞİŞESİNİN ÜSTÜNDEKİ KAĞIDA NOTLAR ALDI
Penaltı atışlarından önce 21 yaşındaki file bekçisinin, Fenerbahçeli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri not ettiği su şişesindeki kağıda baktığı objektiflere yansıdı.
Genç kalecinin tuttuğu notlar işe yaradı ve 3 penaltıyı da aynı köşeden kurtararak takımını yarı finale taşıdı.
LİVAKOVİC DE İKİ PENALTI ÇIKARDI
Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic de Youssef El-Arabi ve Rodinel penaltılarında gole izin vermemiş ancak bu turu geçmek için yeter olmamıştı.