Olympiakos'un zaferi sonrası Yunan basını haddini aştı!

19 Nisan 2024 11:18 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:21

Yunanistan ekibi Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe'yi seri penaltı atışları sonucunda eledi.

Olympiakos'un İstanbul'daki zaferinin ardından Yunanistan'daki manşetler dikkat çekerken kaleci Tzolakis'in performansı ön plana çıkarıldı.

İşte Yunan basınında Fenerbahçe-Olympiakos maçına dair çıkan haberler:

TA NEA: Olympiakos tarihinin en büyük gecesi. Kırmızı-beyazlılar için olduğu kadar, Yunan futbolu için de inanılmaz bir gece. Çünkü bir Yunan ekibi Avrupa'da yarı finale yükseldi.

READER: Olympiakos'un destansı zaferi... Yunan ekibi Fenerbahçe'yi penaltılarda eleyerek yarı finale yükseldi, destansı ve eşsiz bir başarıya imza attı.

"İSTANBUL'A KIŞ GELDİ!"

GOAL: İstanbul'a kış geldi.

NAFTEMPORIKI: Efsanevi Tzolakis, takımı Olympiakos'u Konferans Ligi'nde yarı finale taşıdı. Tzolakis üç penaltı kurtararak "Rus Ruleti"nde efsane bir performans sergiledi.

BNSPORTS: Bu sefer Livakovic değil; Tzolakis vardı! Hırvat kaleci Dünya Kupası'nda Japonya'nın üç penaltısını kurtarmıştı. Şimdi onun takımı Fenerbahçe'ye karşı Tzolakis üç penaltı kurtardı.

"KOSTANTİNOPOLİS'İN DÜŞÜŞÜ..."

SDNA: Konstantinopolis'in Düşüşü... Olympiakos Fenerbahçe karşısında önemli bir başarı elde etti, Fenerbahçe'yi eleyerek ilk kez bu kupada yarı finale kaldı. Kaleci Tzolakis harika gecesini kurtardığı penaltılarla noktaladı.

SOFOKLEOUSIN: Tzolakis, Olympiakos'u Konferans Ligi'nde ilk dörde taşıdı. Yunan kaleci böylece kırmızı-beyazlılarda kariyer gecesini yaşadı.

GAZZETTA: Olympiakos hak ettiği yarı finali, kalecisi Tzolakis'in seri penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla elde etti. Şimdi final için Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

MARCA'DAN MENDİLİBAR'A YUNAN TANRISI GÖNDERMESİ

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Marca, Olympiakos'un İspanyol teknik direktörü Jose Luis Mendilibar'a defne yapraklı bir taç giydirerek Yunan ekibinin armasının merkezine koydu.

Yapılan görsele, "Yunan tanrısı Mendilibar Olympiakos'ta tarihi bir başarıya imza atabilecek mi? notu düşüldü.