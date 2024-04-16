Panathinaikos'dan Fatih Terim kararı

16 Nisan 2024 17:07 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 17:11

Yunanistan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in geleceği netlik kazanıyor.

PANATHİNAİKOS, FATİH TERİM İLE DEVAM EDECEK

Galatasaray ile Türk futbol tarihinin ilk ve tek Avrupa kupasını kazanan, A Milli Takım'da Avrupa üçüncüsü olarak efsaneler arasına giren Fatih Terim'in yeni sezonda hangi takımı çalıştıracağı merak konusu olmuştu.

Başarılı teknik adamın, Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile bir araya geldiği ve gelecek sezon planlamasına başladığı ifade edildi. Terim, bu sezon lig sıralaması ne olursa olsun yoluna Yunan ekibiyle devam edecek.

TRANSFER İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Fatih Terim yeni sezon için kamp yerini belirledi. Avusturya'da kamp yapacak olan Panathinaikos, Terim'in listesi doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI SÜRÜYOR

Yunanistan Kupası’nda finale çıkan Panathinaikos, Şampiyonluk Turu’nda AEK galibiyetinin ardından zirve yarışına tutundu. Panathinaikos, ardından oynanan Aris ve Lamia maçlarında da sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Yunanistan Süper Ligi’nde şampiyonluk yarışı:

1) AEK: 69P

2) Panathinaikos: 68P

3) PAOK: 67P

4) Olympiakos: 63P

5) Aris: 48P

6) Lamia: 34P