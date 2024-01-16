Pendikspor, resmen Umut Nayir'i transfer etti

16 Ocak 2024 12:11 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 12:12

Trendyol Süper Lig takımı Pendikspor, Fenerbahçe'nin forveti Umut Nayir'i kadrosuna kattı.

Pendikspor'dan Umut'un transferiyle ilgili olarak yapılan açıklamada "Mehmet Umut Nayir Siltaş Yapı Pendikspor'da! Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, Fenerbahçe'den Milli forvet Umut Nayir'i renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe'den dün yapılan açıklamada Umut Nayir'in ayrılığı duyurulmuştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuya ligin kalan bölümünde başarı dilenirken şu ifadeler kullanıldı, "Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen profesyonel Futbol A takımımızda, oyuncularımızdan Umut Nayir'in kiralık transferi konusunda Siltaş Yapı Pendikspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

https://twitter.com/PendiksporK/status/1747171394318733643

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7'si UEFA Avrupa Konferans Ligi, 6'sı da Süper Lig olmak üzere 13 karşılaşmaya çıkan Umut Nayir, 164 dakika sahada kaldı, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.