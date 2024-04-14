Pendikspor'da Welinton, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü!

14 Nisan 2024 16:36 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 16:38

Pendik'teki gol düellosunda kazanan Başakşehir oldu!

Pendik'teki gol düellosunda kazanan Başakşehir oldu!

Galatasaray'da yönetim şampiyonluk için kesenin ağzını açtı

Galatasaray'da yönetim şampiyonluk için kesenin ağzını açtı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Pendikspor, Rams Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi Başakşehir 3-2 kazandı.

WELİNTON KIRMIZI KART GÖRDÜ

Brezilyalı stoper 31. dakikada Başakşehirli Davidson'u ceza yayı üzerinde düşürmesinin ardından hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

58. dakikada da Pelkas'a yaptığı sert faulün ardından ikinci sarı kartını gören Welinton kırmızı kartla oyundan atıldı.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYAMAYACAK!

Cezalı duruma düşen Welinton, Pendikspor'un gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

35 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 20 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.