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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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08 Nisan 2024 15:21 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:22

Pendikspor'dan TFF'ye seçim çağrısı

Pendikspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin duyurduğu seçim tarihinin geç olduğunu ve bir an önce seçimli genel kurula gidilmesi gerektiğini açıkladı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pendikspor&#039;dan TFF&#039;ye seçim çağrısı

Trendyol Süper Lig ekibi Pendikspor, yaptığı açıklamayla TFF seçimlerinin daha erken bir tarihte gerçekleşmesini istediklerini duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu'nun hiçbir öneri ve demokratik sürece gerek duymadan açıkladığı 18 Temmuz 2024 tarihli seçim kararının Türk futbolunun içinde bulunduğu kaos ortamının düzelmesi için çok geç bir tarih olduğu kanısındayız. TFF'nin mevcut düzenin düzelmesi ve Türk futbolunun hak ettiği güzel günlere ulaşması için bir an önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerektiğini düşünüyoruz.
TFF'nin Türk futbolunu bu kaostan çıkarmak adına belirledikleri gibi 18 Temmuz'da değil acil olarak sezon sonunda seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz. Böylece yeni göreve gelecek futbol federasyonunun ve kurullarının, Türk futbolunu daha iyi yerlere getirme çalışmaları için yeni sezon öncesinde ihtiyaç duyacakları zamana sahip olacaklarını umuyoruz.

Günden güne futbolumuzu bir bataklığa saplayan TFF Yönetim Kurulu'nun, Türk futbolunun geleceğini ve İyiliğini düşünüyorsa, bir an önce mantıklı ve doğru olan kararları almasını rica ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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