Premier Lig ekibine puan silme cezası!

18 Mart 2024 17:43 - Güncelleme : 18 Mart 2024 17:45

İngiltere Premier Lig'de bir takımın, mali düzenleme kurallarını ihlal etmesi sebebiyle puan silme cezası aldığı öne sürüldü.

4 PUANI SİLİNDİ!

The Athletic'te yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Nottingham Forest, mali düzenleme kurallarını ihlal etmesi sebebiyle 4 puan silme cezası aldı.

DÜŞME HATTINA GERİLEDİ

29 hafta sonunda 25 puan toplayan ve 17. sırada yer alan Nottingham Forest, 4 puan silme cezasının ardından 21 puanla 18. sıraya geriledi.

16- Everton: 25

17- Luton Toen: 22

18- Nottingham Forest: 21

19- Burnley: 17

20- Sheffield United: 14

EVERTON DA CEZA ALMIŞTI

Bir başka Premier Lig ekibi Everton da 10 puan silme cezası almış ancak daha sonra bu ceza 6'yadüşürülmüştü.

Nottingham Forest, bir sonraki karşılaşmasında 30 Mart'ta sahasında Crystal Palace ile oynayacak.