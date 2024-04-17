Real Madrid, Arda Güler'den sonra bir Türk yıldızı daha kadrosuna katıyor!

17 Nisan 2024 11:41 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:43

Trabzonspor'un Altınordu'dan 700 bin Euro bedelle transfer ettiği Onuralp Çevikkan'ın adı bir süredir Real Madrid ile sık sık anılıyor.

REAL MADRID'DEN GENÇ KALECİ İÇİN 10 MİLYON EURO!

Real Madrid uzun süredir takip ettiği genç kaleciyi sezon sonunda kadrosuna katarak gelişebileceği bir takıma kiralamak istiyor.

Sabah'ın Fransız basınına dayandırdığı habere göre; İspanyol devi, Onuralp Çevikkan'ın transferini 10 milyon Euro karşılığında bitirmek istiyor.

Bordo-mavili takımın bu talebe nasıl bir cevap vereceği merak konusu...

A TAKIMDA FORMA GİYEMEDİ

Bu sezon Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda 1 maçta kadroda yer alan Onuralp Çevikkan, henüz A takım formasıyla şans bulamadı.

Trabzonspor U19 takımıyla 8 maça çıkan 18 yaşındaki eldiven, kalesinde 9 gol gördü.

İSPANYA MAÇINDA MADRİD'İ PEŞİNE TAKTI

U18 Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Onuralp Çevikkan, 1-1 sona eren İspanya maçındaki başarılı performansıyla Real Madrid'in dikkatini çekmeyi başarmıştı.