Real Sociedad - Real Madrid maçı 26 Nisan Cuma günü saat 22:00’da oynanacak

25 Nisan 2024 21:51 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 21:58

İspanya Ligi'nde nefes kesen mücadeleler sürüyor! Real Sociedad ile Real Madrid arasında oynanacak olan maç büyük bir heyecanla bekleniyor. Real Madrid liderlik mücadelesini sürdürürken, Real Sociedad ise önemli bir sınav verecek. Maçın yayınlanacağı kanal ve muhtemel kadrolar merak ediliyor.

Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

Maç, 26 Nisan Cuma günü saat 22:00'da başlayacak.

İki güçlü ekibin karşılaşması futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.

İki Takım Arasındaki Rekabet: Real Madrid, Real Sociedad karşısında son dönemde üstünlük kurmuş durumda.

Real Sociedad ise evinde avantajını kullanarak zorlu rakibine karşı direnç gösterecek.

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği.