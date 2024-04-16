Rıdvan Dilmen'den çarpıcı şampiyonluk tahmini!

16 Nisan 2024 14:32 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:38

Dünyanın en iyi futbol takımları listesinde Fenerbahçe 19, Galatasaray 27 ve Beşiktaş 101'inci oldu

Dünyanın en iyi futbol takımları listesinde Fenerbahçe 19, Galatasaray 27 ve Beşiktaş 101'inci oldu

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'u 4-0'la yenerek liderliğini sürdürdüğü maçın ardından Süper Lig'de 2023-24 sezonunu ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

"39 PUAN FARK OLUR MU?"

Ligde ilk 2 sıra ile 3 ve 4. arasındaki puan farkına değinen Dilmen, "Öyle bir lig yaşıyoruz ki üçüncünün matematiksel olarak şansı yok. Dördüncünün devre arasından beri şansı yok. 39 puan fark var. Böyle bir şey olur mu yani! "3'e ayrılmış bir lig var. 2 takım var. 3 ile 7 arasına sıkışmış takımlar var. Gerisine Allah selamet versin." ifadelerini kullandı.

Ünlü yorumcu, "Not alsınlar Bir daha böyle bir lig gelmeyecek. Bu kadar puan, bu kadar fark olan bir lig olmayacak." dedi.

"FENERBAHÇE CANINI VERİYOR, GALATASARAY YİNE ÖNDE"

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a oranla daha fazla efor sarf ettiğini bildiren Dilmen, "Fenerbahçe canını veriyor Galatasaray önde. Galatasaray maçları dakikalara bölüyor yine önde." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin kalan maçlarını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe, Sivas deplasmanında rahat kazanır. Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanından başka zorlanacağı maç görmüyorum Galatasaray derbisine kadar." dedi.

"YÜZDE 66 ŞAMPİYON OLACAK..."

Son olarak şampiyonluk yarışında düğümün derbide çözüleceğini bildiren Rıdvan Dilmen, "Beraberliğin yettiği takım yüzde 66 şampiyon olacak. 3 skorun 2'sinin yaradığı takım yüzde 66 şampiyon olacak." ifadelerini kullandı.