14 Ocak 2024 13:43 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 13:44
Sahalara dönen Halil Umut Meler alkış ve çiçeklerle karşılandı
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan İstanbulspor-Konyaspor maçını yöneten hakem Halil Umut Meler, 11 Aralık'taki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasında maruz kaldığı saldırı olayından 34 gün sonra görev aldı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber | İhlas Haber Ajansı
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor'un Konyaspor'u konuk ettiği maçta hakem Halil Umut Meler görev aldı.
SALDIRIDAN 34 GÜN SONRA DÖNDÜ
Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık'ta Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Meler, bu olaydan 34 gün sonra düdük çaldı.
MELER'E SEVGİ GÖSTERİSİ
Taraftarlar, yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy ile ısınmaya çıktığı sırada Halil Umut Meler'e sevgi gösterisinde bulundu. Meler de taraftarın yanına giderek fotoğraf çektirdi.
Seremoni sonrasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve iki takımın kaptanları, Halil Umut Meler'e çiçek takdim etti.