Sahalara dönen Halil Umut Meler alkış ve çiçeklerle karşılandı

14 Ocak 2024 13:43 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 13:44

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor'un Konyaspor'u konuk ettiği maçta hakem Halil Umut Meler görev aldı.

SALDIRIDAN 34 GÜN SONRA DÖNDÜ

Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık'ta Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Meler, bu olaydan 34 gün sonra düdük çaldı.

MELER'E SEVGİ GÖSTERİSİ

Taraftarlar, yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy ile ısınmaya çıktığı sırada Halil Umut Meler'e sevgi gösterisinde bulundu. Meler de taraftarın yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Seremoni sonrasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve iki takımın kaptanları, Halil Umut Meler'e çiçek takdim etti.