Samet Akaydin, resmen Panathinaikos'ta! Tarihe geçti

14 Ocak 2024 15:30 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 15:53

Fenerbahçe'nin milli defans oyuncusu Samet Akaydin, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralandı. Böylece milli futbolcu, Yunan ekibinde forma giyen ilk Türk futbolcu oldu.

Yeşil-beyazlı kulüp transferi resmi internet sitesinden duyururken, Samet'in kariyeriyle ilgili taraftarlara bilgiler aktarıldı.

29 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Panathinaikos forması giyecek.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen Profesyonel Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Samet Akaydin’in kiralık transferi konusunda Yunanistan’ın Panathinaikos Kulübü ile satın alma opsiyonu ile birlikte anlaşmaya varılmıştır." denildi.

OPSİYON 4 MİLYON EURO!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yunan ekibi Panathinaikos’a kiralanan Samet Akaydin’in satın alma opsiyonu 4 milyon Euro.

3.7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun ocak ayında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye imza atan Samet, sarı-lacivertliler ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 maça çıktı.

Fenerahçe, Samet Akaydin'i 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamış, 29 yaşındaki stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.