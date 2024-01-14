Samet Akaydin, resmen Panathinaikos'ta! Tarihe geçti
Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Fenerbahçe'nin milli defans oyuncusu Samet Akaydin, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralandı. Böylece milli futbolcu, Yunan ekibinde forma giyen ilk Türk futbolcu oldu.
Yeşil-beyazlı kulüp transferi resmi internet sitesinden duyururken, Samet'in kariyeriyle ilgili taraftarlara bilgiler aktarıldı.
29 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Panathinaikos forması giyecek.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen Profesyonel Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Samet Akaydin’in kiralık transferi konusunda Yunanistan’ın Panathinaikos Kulübü ile satın alma opsiyonu ile birlikte anlaşmaya varılmıştır." denildi.
OPSİYON 4 MİLYON EURO!
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yunan ekibi Panathinaikos’a kiralanan Samet Akaydin’in satın alma opsiyonu 4 milyon Euro.
3.7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Geçtiğimiz sezonun ocak ayında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye imza atan Samet, sarı-lacivertliler ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 maça çıktı.
Fenerahçe, Samet Akaydin'i 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamış, 29 yaşındaki stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.