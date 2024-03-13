Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi sisteminde yeni dönem

13 Mart 2024 18:39 - Güncelleme : 13 Mart 2024 18:40

UEFA, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 32'den 36'ya yükseltecek. Yeni sistemde geleneksel grup aşaması yerini lig formatına bırakacak. İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva, lig usulüne göre oynanacak.

36 takımın dahil olduğu tek lig formatında her takım dördü iç sahada dördü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla 8 maç oynayacak. Takımlar 9'arlı dört torbaya bölünecek. Her takım, her torbadan iki tane olmak üzere sekiz farklı rakiple karşılaşacak.

Sky Sports'un haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nin genişletilmiş yeni formatı, kura çekiminde de değişikliğe neden olacak.

YENİ FORMATTA KURA ÇEKİMİ 3-4 SAAT VE 900 TOP GEREKTİRİYOR!

UEFA kura simülasyonları, yeni format için manuel kura çekiminin 3-4 saat süreceğini ve toplam 900 top gerektireceğini gösterdi.

Bu süreyi çok uzun bulan UEFA yetkilileri, yeni formatın kura çekimi için hibrid bir yöntem kullanmaya karar verdi. Buna göre kulüpler manuel olarak çekilecek, ardından bilgisayar kontrolü ele alacak ve takımların grupta maç yapacağı 8 rakibini seçecek.

SÜRE YENİ KURA MODELİYLE 35 DAKİKAYA İNECEK

Yeni kura çekimi modelinin yaklaşık 35 dakika sürmesi bekleniyor. Bu sürenin mevcut formattaki çekilişle aynı olduğu belirtildi.

Yazılım, ülke korumasını da hesaba katacak ve çok olağandışı durumlar dışında, kulüpler kendi ülkelerindeki rakiplere karşı oynamayacak. Kulüpler aynı ülkeden en fazla iki rakiple karşılaşacak.

Bir İngiliz bilişim şirketinin, çekilişin dijital kısmını gerçekleştirecek yazılımı geliştireceği ve ayrıca iki adet yedek yazılım sisteminin de bulunacak öğrenildi. Yeni kura sistemi denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young tarafından denetlenecek.