Şanlıurfa'da süper derbi!

07 Nisan 2024 16:28 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:33

Süper Kupa’nın VAR hakemi belli oldu

Süper Kupa’nın VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Süper Kupa finali öncesinde Hatayspor’u tek golle mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise Adana Demirspor’u evinde 4-2 yenerek ezeli rakibiyle olan puan farkını korudu.

Ligdeki maçların ardından gözler bu akşam oynanacak Süper Kupa finaline çevrildi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali 7 Nisan Pazar günü saat 21.30’da başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Tek maç üzerinden oynanacak Süper Kupa finalinde kazanan takım kupayı müzesine götürecek.

FENERBAHÇE MAÇA U19 TAKIMIYLA ÇIKACAK

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olayların ardından 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirerek üyelerden atılacak adımlarla ilgili yetki aldı.

3 Nisan tarihinde Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurdu.

TFF, Fenerbahçe’nin bu taleplerini kabul etmediği için sarı-lacivertli ekip, yarın oynanacak karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacak.

GALATASARAY TAM KADRO SAHADA

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin U19 takımıyla sahaya çıkma kararına rağmen Galatasaray’ın en iyi kadrosuyla sahada olacağını açıkladı.

Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin de A takımıyla sahaya çıkmasını istediğini belirtirken Okan Buruk da rakibin nasıl bir kadroya sahaya çıkacaklarını düşünmediklerini, kendilerinin en hazır kadro ile sahada olacaklarını söyledi.

EROL BİLECİK: "90 DAKİKALIK BİR MAÇ OLMAYACAK"

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor maçı öncesi Süper Kupa maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz, ‘Taraftar gitmesin’ dediğimiz zaman bizim A Takımımızın gitmeyeceğini, 90 dakikalık bir maç olmayacağını buradan net bir şekilde izah ediyorum” açıklamasında bulundu.

MAÇ TATİL EDİLECEK, KUPA TÖRENİ OLMAYACAK

Sarı-lacivertli ekibin bu açıklama doğrultusunda sahaya 9 oyuncu ile çıkması ve sakatlık sebebiyle 3 oyuncunun kenara gelmesi en çok konuşulan ihtimallerin başında geliyor.

Bu doğrultuda kurallar gereği karşılaşmanın devam etmesi için en az 7 oyuncunun sahada olması gerekeceği ve sarı-lacivertli ekipte 6 oyuncu kalacağı için hakem, maçı Galatasaray lehine 3-0 tescil edecek.

BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasının bilet gelirleri de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen depremzede vatandaşlar için kullanılacak.

Bilet satışlarını gerçekleştirilen şirketin resmi internet sitesindeki bilgilere göre karşılaşmanın biletleri tükenirken, sarı-lacivertli ekibin U19 takımıyla sahaya çıkma kararı almasının ardından tribünlere ne kadar seyirci geleceği de merak ediliyor.