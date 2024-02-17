Semih Kılıçsoy Türk futboluna damga vuracak! Bonservisi belli oldu, devler peşinde

17 Şubat 2024 15:00 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 15:02

Trendyol Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa devlerinin radarına girdi.

KÖTÜ SEZONUN PARLAYANI GENÇ SEMİH

2020/21 sezonunda Beşiktaş Altyapısı'na transfer olan Semih Kılıçsoy, kısa bir sürede A takıma yükselme başarısını göstermişti. 2022/23 sezonunda A takım ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan genç yıldız, bu sezon fazlaca forma şansı bulmayı başardı.

Bu sezon takımı Beşiktaş ile resmi maçına UEFA Konferans Ligi'nde çıkan 18 yaşındaki oyuncu, henüz 7. dakikada attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti. Geçen zamanda daha çok forma giymeye başlayan Semih, bu sezon takımı ile toplamda 21 karşılaşmada görev aldı. 1004 dakika boyunca siyah-beyazlı formayı terleten genç yıldız Semih Kılıçsoy, 8 gol atıp 1 de asist yapmayı başardı.

Ayrıca golcü oyuncunun Transfermarkt verilerine göre aktif olarak 550 bin Euro aktif piyasa değeri bulunuyor.

TALİPLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Her geçen gün performansını daha da yukarı çeken Semih Kılıçsoy'u Avrupa devleri takip etmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetimin ise genç Semih için belirlediği bonservis bedeli ise hem Süper Lig hem de Türk futbol tarihinin en pahalısı olacak.

SÜPER LİG REKORU BOEY'E AİT

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, takımına 30+5 milyon Euro'luk bonservis bedeli kazandırmış ve lig tarihinin en pahalı satışı olmuştu.

REKOR ARDA TURAN'DA!

Süper Lig devi Galatasaray'dan Atletico Madrid'in yolunu tutan eski futbolcu Arda Turan, gösterdiği performansla bonuslar hariç 34 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olmuştu.

SEMİH HEPSİNİ GEÇECEK

Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy için şu anda 50 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Avrupa devlerinden birine transfer olması beklenen şimdiden Borussia Dortmund ve Tottenham'ın talip olduğu 18 yaşındaki oyuncu rekorları altüst etmeye hazırlanıyor. Dev takımların ilgisi olduğu bilinen genç oyuncu, EURO 2024'te forma giyip başarılı olursa bonservis bedeli astronomik boyutlara ulaşabilir.