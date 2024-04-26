Son dakika! Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

26 Nisan 2024 12:13 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 12:16

Lider Galatasaray rekor için Adana'da! İlk 11'ler belli oldu

Lider Galatasaray rekor için Adana'da! İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında lider Galatasaray, bu akşam 20.00'de Adana Demirspor’a konuk olacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

VAR HAKEMİ PORTEKİZLİ NARCİSO OLDU

Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi de açıklandı. Burak Şeker'in dördüncü hakemlik görevini üstleneceği mücadelede VAR koltuğunda ise Portekizli Andre Narciso oturacak.

Narciso'ya, AVAR olarak Emre Kargın, Deniz Caner Özaral ve Alper Ulusoy eşlik edecek.

KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇINDA DA GÖREV ALMIŞTI

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında da VAR hakemi olarak görev yapan Portekizli Andre Narciso, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na iki kez izleme tavsiyesinde bulunmuştu.

Kanarya'nın 55. dakikada kazandığı penaltı öncesi Narciso, Numanoğlu'na pozisyonu izlemesini söyledi. Portekizli, sarı-lacivertlilerin 87'de kazandığı penaltıyı da izletti ve Numanoğlu kararını değiştirdi.