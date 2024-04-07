Son dakika! Arda Turan'ın Eyüpspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'de!

07 Nisan 2024 17:40 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 17:50

Trendyol 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Eyüpspor, Altay'ı konuk etti. İstanbul ekibi karşılaşmayı 4-1 kazanarak 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren goller Bruno(2), Recep Niyaz ve Regattin'den geldi. Altay'ın tek sayısını Deniz Kadah kaydetti.

EYÜPSPOR TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE!

Bu galibiyetle Eyüpspor puanını 67 yaptı ve 3. sırada yer alan 50 puanlı Sakaryaspor ile olan farkı 5 hafta kala 17'ye çıkardı ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

İstanbul ekibi, şampiyonluğunu ilan ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

ARDA TURAN DA TARİHE GEÇTİ!

Eyüpspor'un genç teknik direktörü Arda Turan stada çocuklarıyla geldi. Altay'ı devirerek şampiyon olan Arda Turan, Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

ALTAY KÜME DÜŞTÜ

Ligde 15 puanla 17. sırada yer alan Altay, Eyüpspor'a kaybederek Trendyol 1. Lig'e veda etti.