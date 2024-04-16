Son dakika! Dursun Özbek'ten seçim açıklaması: "Ali Koç ile görüşeceğiz"

16 Nisan 2024 16:15 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:16

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"SEÇİMİN DAHA ERKEN TARİHTE YAPILMASI ESASTIR"

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Sayın Büyükekşi erken seçimi yapacağını söylemişti. Bunun üzerine imza kampanyasının bize göre gerekliliği kalmadığını düşünüyoruz. 18 Temmuz tarihi uygun mudur değil midir bu ayrı bir şey. Bize göre de seçimin daha erken tarihte yapılması esastır. Seçimin Haziran ayında yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN BİRLİĞİ BOZULMAMALI"

Sayın Mehmet Büyükekşi ile görüşerek ikna etme çabasındayım. En azından bu denenmeli. Sonuç alınamazsa sonrasında ne yapılacağına bakılmalı. Galatasaray'ın görüşü, Kulüpler Birliği'ndeki bütünlüğü bozmamak. Delegeler itibariyle imza verenler olacak vermeyenler olacak. Bu bölünmeyi gerektirir. Biz de birlikteliğimizi devam ettirmemiz için bu bölünmenin önüne geçelim diyoruz. Kulüpler Birliği'nin birliği bozulmamalı.

"ALİ KOÇ İLE KONUŞACAĞIZ"

"Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'la bugün konuşacağız. Adaylar konusunda henüz telaffuz edilen bir isim yok."