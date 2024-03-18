Son dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor maçı sonrası çok sert açıklamalar!

18 Mart 2024 19:01 - Güncelleme : 18 Mart 2024 19:45

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından taraftarların sahaya girmesiyle yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilk kez konuştu.

Ali Koç kulüp kanalı FB TV'de çok sert açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

"Dün gece yaşananlar Türkiye ve Türk sporu için büyük bir utanç vesilesidir. Bu iki kulübü kafa kafaya getirmeye, iki kulüp arasında şiddet ve nefret tohumu ekmeye son 13-14 yıldır emek verenler var.

3 Temmuz'un sebebi olan terör örgütü iki kulüp arasındaki çatışma seviyesini belki de getirmek istediği seviyeye ulaştırmıştır. Kurşunlanma olayı da belki de bunların ürünüdür. Bu iki camiayı birbirine vurdurmadan, uzun vadeli düşünmeli ve sabırlı davranmalıyız. Bunlar tüm ülkeye zarar veren sorunlardır.

"UMARIM BU YAŞANANLARI FENERBAHÇE'YE BAĞLAMAZLAR"

Sahamızda 3-2 yenilmiştik. Dün de 3-2 kazandık. Orada Trabzonspor yöneticilerini en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Dün onlar da bizi çok iyi ağırladılar, belki bir adım daha iyi. Yönetimsel anlamda bir sorun yok zaten birçok konuda aynı noktadayız. İki takımın oyuncuları da iyi niyetli mücadelelerini sürdürdükleri bu ortamda bunun yaşanması akıl tutulmasıdır.

Üzülerek öğrendim ki Trabzon tarafında belli çalışmalar var ve yaşanan bu gerginlikleri Fenerbahçe'ye bağlayacaklarına dair duyumlar alıyoruz. Umarım bunu yapmazlar. Hiçbir başkan ve yönetim kurulu dün yaşananların olayların yaşanmasını istemez.

"DÜN GECENİN MAĞDURU FENERBAHÇE'DİR"

Dün gecenin mağduru Fenerbahçe'dir. Linçten, saldırıdan kendini koruyan Fenerbahçeli sporculardır, aileleridir, bir avuç güvenlik görevlileridir. Allah onlardan razı olsun. Buna ek olarak Trabzon'daki turuncu yelekli güvenlik görevlileri de çok büyük çaba sarf ettiler. En büyük mağdur ise Fenerbahçe taraftarı oldu.

Futbol üstünden topluma bir şey mi yapılıyor bilmiyorum. Dün yapılanlar tamamıyla organizeydi. Dün bir futbolcu linç edilseydi ne diyecektik? Bir tanesine bir şey olsaydı ne olacaktı? Şiddetin her türlüsünü normalleştirmeye çalışan bir ülke haline geldik. Yazıklar olsun ya! İsmail Hoca'nın başına buz tutması tahrik edici diye köşe yazısı yazanlar var.

"BİR ŞAMPİYONLUĞUMUZ DAHA ZORBALIKLA ELİMİZDEN Mİ ALINCAKTI?"

Rakibimizin siyasi gücü malum, çekinmiş olabilirler. Meşale geliyor sahaya. Hakem görüyor, maçı devam ettiriyor ve faul veriyor. Peşinden gol oluyor. Ya 3-2 olsaydı ne olacaktı? Bir şampiyonluğumuz daha zorbalıkla elimizden mi alınacaktı?

Belki yaşadığı travmadan dolayı psikolojisi yeterli değildi diyenler var ama şunu söyleyeyim; ülkemizin içinde bulunduğu durumda hiçbir hakem o maçı iptal edemezdi. TFF'nin müdahale edip bu maç devam edemez demesi gerekirdi. Hakemin dün hiçbir yaptırım uygulamaması, uyguladıklarında da çok geç kalması tribünleri cesaretlendirmeye başladı. Futbol nabzını biraz bilen insan işin nereye gideceğini bilirdi.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN İSTİFA ETTİM!"

Dün stadyumda polis yoktu. Stadyuma girerken arama yoktu. Benim stadımda hiç meşale yok çünkü arama sorumluluğunu gösteriyorum, yurt dışında bu sorumluluk gösterilmiyorsa neden suçlu benim? Bunu geçen hafta UEFA Başkanı'na konuşurken söylemiştim. Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz!

Dün stadyumda polis yoktu. Stadyuma girerken arama yoktu. Benim stadımda hiç meşale yok çünkü arama sorumluluğunu gösteriyorum, yurt dışında bu sorumluluk gösterilmiyorsa neden suçlu benim? Bunu geçen hafta UEFA Başkanı'na konuşurken söylemiştim. Biraz önce Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettim.

"GEREKİRSE BİR ALT LİGE DÜŞECEĞİZ"

Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz. Gerekirse bir alt lige düşmeyi kabul edeceğiz. Herkes aklını başına alsın. Bu kadarı yeter!

Siz bize bu ülkenin dışlanmış kulübü gibi muamele yaparsanız eğer; bunu devlet için de TFF için de medya için de söylüyorum. Biz kendi geleceğimizi kendimiz belirlemek zorunda kalırız. Fenerbahçeliler tahrik etti denmeye çalışılıyor. İnsan biraz utanır ya. Bu işin nereye gideceğini ben biliyorum. 'Üçüncü golden önce faul vardı' tartışmaları yapılıyor. Hakem kuralları doğru uygulasa 3-0 hükmen galip gelecektik.

"NE CEZA VERECEKSENİZ VERİN!"

Bütün maç boyunca taciz edeceksiniz, kalecimiz yerdeyken boynu kanayacak. Biz bu çocukların psikolojisini nasıl toplayacağız? Futbolculara ceza olayı diyorlar... Josef de Souza olayıyla karşılaştırıyorlar. Ne ceza verecekseniz verin!

"LİGDEN ÇEKİLME KARARI ALIRSAK BAŞKANLIĞI BIRAKMAYACAĞIM!"

Herkes aklını başına alsın. Linç tehlikesine rağmen maçı oynatanlar dönüp aynaya baksınlar. TFF'ye müsaade edenler de aynaya baksınlar. Biz ligden çekilme kararı alırsak başkanlığı bırakmayacağım. Bir alt ligde kulübü tekrardan Süper Lig'e çıkartıp öyle bırakırım.