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18 Mart 2024 19:49 - Güncelleme : 18 Mart 2024 19:56

Son dakika! Fenerbahçeli iki futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıkları sebebiyle milli takım kadrosundan çıkartıldığı açıklandı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Fenerbahçeli iki futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı!

Fenerbahçe'nin milli futbolcuları Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'ın kadrosundan çıkartıldı.

Sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan iki oyuncunun yerine Oğuz Aydın ve Rıdvan Yılmaz kadroya çağrıldı.

Kaynak: TGRT Haber
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