Son dakika! Fenerbahçeli iki futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı!

18 Mart 2024 19:49 - Güncelleme : 18 Mart 2024 19:56

Fenerbahçe'nin milli futbolcuları Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'ın kadrosundan çıkartıldı.

Sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan iki oyuncunun yerine Oğuz Aydın ve Rıdvan Yılmaz kadroya çağrıldı.