18 Mart 2024 19:49 - Güncelleme : 18 Mart 2024 19:56
Son dakika! Fenerbahçeli iki futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı!
Son dakika haberi... Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıkları sebebiyle milli takım kadrosundan çıkartıldığı açıklandı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe'nin milli futbolcuları Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'ın kadrosundan çıkartıldı.
Sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan iki oyuncunun yerine Oğuz Aydın ve Rıdvan Yılmaz kadroya çağrıldı.
Kaynak: TGRT Haber