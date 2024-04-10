Son dakika! Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kadrosu belli oldu
Son dakika haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympiakos'a konuk olacak temsilcimiz Fenerbahçe, bu müsabakanın kadrosunu açıkladı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler zorlu mücadelenin maç kadrosunu duyurdu. Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King kadroda yer almadı.
Sakatlıklarını atlatan Fred, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder ise kadroda yer aldı.
Sarı-lacivertlilerin 24 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Muhammet Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai."