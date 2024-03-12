Son dakika! FIFA'dan Beşiktaş kararı! Eski futbolcusuna tazminat ödeyecek

12 Mart 2024 18:41 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:43

Beşiktaş, 2019 yılında 2.4 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Tyler Boyd ile mahkemelik oldu. FIFA'dan konuyla ilgili karar çıktı.

BEŞİKTAŞ, TYLER BOYD'A TAZMİNAT ÖDEYECEK!

İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklamada, "12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956.000 EUR'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık 5% faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir." denildi.

MLS'te Nashville forması giyen Boyd, çıktığı 5 maçta 1 gol kaydedebildi. ABDli oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon Euro civarında gösteriliyor.