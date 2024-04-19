Son dakika! Galatasaray resmen duyurdu: "Bugün sözleşme imzalanacak!"

19 Nisan 2024 13:02 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 13:08

Galatasaray uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü iç transfer harekatında yıldız futbolcularıyla anlaşma sağladı.

Galatasaray resmi hesaplarından yaptığı açıklamada, A Takım futbolcularının bazılarıyla sözleşme yenileyeceğini ve bir imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

İMZA TÖRENİ SAAT 16.00'DA

Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızla bugün saat 16.00’da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta sözleşme yenileme kapsamında imza töreni gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

HANGİ İSİMLERLE SÖZLEŞME İMZALANACAK?

Daha önce ortaya atılan iddialar ve yöneticilerden gelen açıklamalara göre; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın sözleşmelerinin uzatılması bekleniyor.