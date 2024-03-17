Okan Buruk'tan Ali Koç'un "hakem arkadaşı" iddiasına cevap!

17 Mart 2024 19:40 - Güncelleme : 17 Mart 2024 19:43

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Kasımpaşa'yı 90. dakikada bulduğu golle 4-3 yendi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAKTI"

Okan Buruk açıklamasında; "Rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Çok iyi işler yaptılar. Çok iyi takım. Çok pozisyona girdik ama çok pozisyon verdik. Özellikle ikinci yarı oyunda daha geriye gittik. Oyun kurmada zaman zaman zorluk yaşadık. Zor bir ortam aslında. Biz akşam maçlarına alıştık. bu atmosferde oynamaya alışık olmayan bir takım için zor oldu. Deplasmandasınız, alışık olmadığınız bir saha ve alışık olmadığını bir saat. sonuç olarak finalde kazandık. Girdiğimiz pozisyonlar ve kaçan penaltı. Önemli olan burada kazanmaktı. Maçın sonuna kadar kaliteli ayaklarımızın ortaya çıkması bize galibiyeti getirdi. Mutluyuz ama sonrasında bu oyunun üzerine çıkmamız gerekiyor." dedi.

"VİNİCİUS GOLLE ÇOK ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI"

Galatasaray teknik direktörü sözlerinin devamında; "Savunmada çok eksiktik. Son 1 ayda savunmada çok zorlandık. Milli araya kayıpsız girmek bizim için büyük avantaj. Berkan stoperdeydi, Abdülkerim tam olarak hazır olmadığı için onu zorlamadık. Bir sonraki maçta hazır duruma gelecek. Vinicius çok az bir süre aldı ama golle çok önemli katkı sağladı. Oyuncular alıştıkça bizim için daha iyi olacaktır." açıklamasında bulundu.

"ICARDİ YÜZDE 100'ÜYLE OYNAMIYOR"

Okan Buruk maçın ardından mücadelede yıldızlaşan Icardi ve Mertens için, "Mertens hep oyunu tutmaya çalışan biri oldu. Önemli bir gol attı. Icardi ilk yarıda çok oyunda değildi. Icardi henüz yüzde 100'üyle oynamıyor. Ağrıları halen devam ediyor, o şekilde oynamaya çalışıyor. Milli ara ona çok iyi gelecek. Geçen seneki formunu yakalayabileceğini düşünüyorum. Maçın ikinci yarısına bence damga vurdu." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'TAN ALİ KOÇ'UN İDDİASINA CEVAP!

Basın toplantısında konuşan Okan Buruk, Ali Koç'un kendisi hakkındaki iddialarına cevap verdi.

Ali Koç daha önce yaptığı basın toplantısında; "Bu hocaya (Okan Buruk'tan bahsediyor) sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim? Bilenler bilir... Ama tabii yabancı hakemleri de istemezler çünkü Avrupa'da görüyorlar yabancı hakemlerin nasıl yönettiğini." demişti.

Okan Buruk, bu iddialara "Ali Koç'un ne dediğini anlamadım. Talihsiz bir açıklama. Benim hiç hakem arkadaşım yok. Olabilir de. Keşke hepimiz hakemlerle arkadaş olsak, Sevgili Ali Koç da olsun. Hiç hakem arkadaşım olmadı ama olmasını da garip bulmam." sözleriyle cevap verdi.