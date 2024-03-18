Son dakika! Olaylı Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor'dan sert açıklama!

18 Mart 2024 20:53 - Güncelleme : 18 Mart 2024 21:16

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe Kulübü ve Başkan Ali Koç açıklamalarda bulunmuştu.

Yaşananlarının ardından Trabzonspor cephesinden de sert bir açıklama geldi.

DİSİPLİK SEVKLERİ BEKLENİYOR

Trabzonspor Kulübü'nden Başkan Ertuğrul Doğan imzalı paylaşılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir.

Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.

"KİMSE TRABZON ŞEHRİNİ DÜNKÜ OLAYLARIN ÖNÜNE MEZE ETMEYE KALKIŞMASIN!"

Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz." denildi.