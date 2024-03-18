Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası FIFA da topa girdi: Infantino'dan açıklama

18 Mart 2024 11:08 - Güncelleme : 18 Mart 2024 12:15

FIFA Başkanı Gianni Infantino, dün oynanan ve son düdükle birlikte büyük olaylara sahne olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Şiddetin saha içi ve saha dışında yeri olmadığını belirten Infantino açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez; saha içinde veya saha dışında, bunun sporumuzda veya toplumumuzda yeri yoktur.

"HESABINI VERMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Bunu daha önce de söyledim ve tekrar söyleyeceğim; futbolda istisnasız tüm oyuncuların, dünyanın her yerindeki pek çok insana bu kadar keyif veren bir oyunu oynayabilmek için güvende ve emniyette olması gerekiyor. İlgili makamları buna her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon'daki şoke edici olayların faillerinin yaptıklarının hesabını vermeye çağırıyorum."