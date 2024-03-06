Son dakika! Pascal Nouma'dan skandal hareket: İki çocuğa tekme tokat saldırdı!

06 Mart 2024 11:50 - Güncelleme : 06 Mart 2024 11:51

Futbol oynadığı dönemde de adı sık sık skandallara karışan Pascal Nouma bir skandal harekete daha imza attı.

Bir dönem Beşiktaş'ta futbol oynayan ve futbolu bıraktıktan sonra da İstanbul'da yaşamaya devam eden eski futbolcunun, İstanbul Göktürk'te bulunan evinin yakınlarında 2 küçük çocuğu dövdüğü iddia edildi.

'ÇOCUKLARI TAKİP EDİP DÖVDÜ!' İDDİASI

Yolda İngilizce şarkı söyleyen iki çocuğun peşine takılan Pascal Nouma çocukları yakalayıp tekme tokat dövdü.

İddiaya göre; Yolda İngilizce şarkı söyleyen çocukların sözlerini üzerine alınan Nouma çocuklara önce el kol hareketi yaptı. Eski futbolcu daha sonra arabayla takip ettiği çocukları saçından çekip yere düşürdü ve tekmeledi.

ÇOCUKLARIN AİLELERİ PASCAL NOUMA'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

'Başımın arkasında yaralar oldu' diyen çocuğun sırtında da darp izleri gözlendi. Aileleriyle beraber darp raporu alan çocuklar daha sonra karakola gidip eski yıldız futbolcudan şikayetçi oldu.

PASCAL NOUMA'DAN İLK AÇIKLAMA: "IRKÇI SÖYLEMLER ÜZERİNE YAŞANDI"

İddialara yanıt veren Pascal Nouma darp olayını kabul ederken, kendisine ırkçı sözler söylendiğini ve olayın bunun üzerine yaşandığını dile getirdi.

Nouma da konu hakkında şikayetçi olacağını belirtti.

SKANDALLARIN ADAMI: PASCAL NOUMA

Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu Pascal Nouma, futbol oynadığı dönemde skandal bir harekete imza atmış ve 7 ay futboldan men edilmişti. Siyah-beyazlılar, bu olayın ardından yıldız futbolcuyla yollarını ayırmıştı.

Nouma'nı rol aldığı "Aşkın Saati: 1903" filminin setinde kendisiyle fotoğraf çektiren gencin, Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen 4 işaretini yapması üzerine hayranını dövüp parmağını kırdığı ve yine mahkemelik olduğu iddia edilmişti.

Nouma, katıldığı Survivor programında da Nihat Doğan'a saldırmış ve yarışmadan diskalifiye edilmişti.