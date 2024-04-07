Son dakika! Süper Kupa maçının ardından Fenerbahçe'den açıklama!

07 Nisan 2024 22:33 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 22:38

Şanlıurfa'daki 2023 Süper Kupa maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

U19 takımıyla sahaya çıkan Fenerbahçe cephesi, Mauro Icardi'nin 1. dakikada attığın golün ardından sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan kısa bir süre bekledikten sonra maçı tatil etti.

Süper Kupa maçıyla ilgili son kararı TFF verecek.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: "DİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Fenerbahçe, Süper Kupa maçı sonrası flaş bir açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki;

“Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden,

müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan,

30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden

Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak

Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz.”