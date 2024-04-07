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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 22:33 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 22:38

Son dakika! Süper Kupa maçının ardından Fenerbahçe'den açıklama!

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçı sonrası açıklama yaptı. U19 takımıyla çıktığı final maçında 1-0 mağlupken sahadan çekilen sarı-lacivertliler açıklamasında, "Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Süper Kupa maçının ardından Fenerbahçe&#039;den açıklama!

Şanlıurfa'daki 2023 Süper Kupa maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

U19 takımıyla sahaya çıkan Fenerbahçe cephesi, Mauro Icardi'nin 1. dakikada attığın golün ardından sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan kısa bir süre bekledikten sonra maçı tatil etti.

Süper Kupa maçıyla ilgili son kararı TFF verecek.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: "DİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Fenerbahçe, Süper Kupa maçı sonrası flaş bir açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki;

“Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, 

müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan,

30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden 

Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak

Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: TGRT Haber
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