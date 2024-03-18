18 Mart 2024 20:12 - Güncelleme : 18 Mart 2024 20:17
Son dakika! Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'de hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynana maçların VAR kayıtları, TFF'nin Youtube hesabından paylaşıldı.
Beşiktaş - Antalyaspor maçı: Beşiktaş'ın kazandığı penaltı
VAR: "Burak, sana potansiyel elle oynama gerekçesiyle penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Bu temas noktası, bir kez daha oynatacağım."
Burak Pakkan: "Tamam bir daha oynat ağabey, siyah-beyazlı oyuncunun eline değmiyor değil mi? Tamam şimdi gördüm. Penaltı vereceğim, kart vermeyeceğim."
Beşiktaş - Antalyaspor maçı: Antalyaspor'un kazandığı penaltı
VAR: "Burak seni potansiyel penaltı incelemesi için izlemeye davet ediyorum."
Burak Pakkan: "Temas noktasını gördüm, tamam. Top oyunda mı, onu da göreyim. Tamamdır gördüm, 83 numara penaltı ve sarı kart veriyorum."
Kaynak: TGRT Haber