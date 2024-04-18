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18 Nisan 2024 14:49 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:51

Son dakika! Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Son dakika haberi... TFF, Süper Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakemleri duyurdu.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Süper Lig&#039;de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu haftaki maçlarda görev yapacak hakemlere ilişkin açıklama yaptı.

TFF'nin açıklamasına göre, Süper Lig'de 33. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:

19 Nisan Cuma
20.00: Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

20 Nisan Cumartesi
13.30: İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00: TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: Murat Erdoğan
19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: Çağdaş Altay

21 Nisan Pazar
13.30: RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
19.00: Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
19.00: Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00: Gaziantep FK-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

22 Nisan Pazartesi
20.00: EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

Kaynak: TGRT Haber
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