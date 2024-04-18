Son dakika! Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu
Son dakika haberi... TFF, Süper Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakemleri duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu haftaki maçlarda görev yapacak hakemlere ilişkin açıklama yaptı.
TFF'nin açıklamasına göre, Süper Lig'de 33. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:
19 Nisan Cuma
20.00: Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
20 Nisan Cumartesi
13.30: İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00: TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: Murat Erdoğan
19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: Çağdaş Altay
21 Nisan Pazar
13.30: RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
19.00: Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
19.00: Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00: Gaziantep FK-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
22 Nisan Pazartesi
20.00: EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın