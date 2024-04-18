Son dakika! Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

18 Nisan 2024 14:49 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:51

Süper Lig'de 32'nci haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin çok konuşulan pozisyonu...

Süper Lig'de 32'nci haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin çok konuşulan pozisyonu...

Beşiktaş Süper Lig'de bu sezon 6 penaltı kullandı! Beşiktaş oyuncularının penaltı istatistiği

Beşiktaş Süper Lig'de bu sezon 6 penaltı kullandı! Beşiktaş oyuncularının penaltı istatistiği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu haftaki maçlarda görev yapacak hakemlere ilişkin açıklama yaptı.

TFF'nin açıklamasına göre, Süper Lig'de 33. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:

19 Nisan Cuma

20.00: Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

20 Nisan Cumartesi

13.30: İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker

16.00: TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: Murat Erdoğan

19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: Çağdaş Altay

21 Nisan Pazar

13.30: RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

19.00: Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

19.00: Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00: Gaziantep FK-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

22 Nisan Pazartesi

20.00: EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın