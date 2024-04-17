Son dakika! TFF başkanlığına bir aday daha!

17 Nisan 2024 15:16 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:37

Son dakika! TFF Başkanlığı için ilk aday belli oldu!

Son dakika! TFF Başkanlığı için ilk aday belli oldu!

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu resmen açıkladı.

Servet Yardımcı, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için TFF Başkanlığı'na adayım." ifadesini kulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapacakları TFF Mali Genel Kurulunu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdiklerini açıklamıştı.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL HAK ETTİĞİ YERLERİN ÇOK GERİSİNDE"

Türk futbolunun hiç olmadığı kadar derin bir yönetsel kriz içinde olduğunun altını çizen Yardımcı, açıklamasında "Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye’nin futbolda hak ettiği yerlerin çok gerisinde kalmış olması ülkemizin vizyonuna ters düşmektedir. 40 yıldır iş hayatının içindeyim, 20 yıldır da ulusal/uluslararası düzeyde yönetsel görevler üstlenmiş bir futbol adamı olarak yetkin liyakatli ekibimle birlikte birikim ve ilişkilerimi Türk futbolunun istifadesine sunma kararı almış bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"KURUMSAL YAPIYI TESİS EDECEĞİZ"

Yardımcı, 5 kavramı öncelik olarak gündemde tutmak istediğini vurgulayarak, bunları şöyle sıraladı:

"Türk futbolunu UEFA/FIFA'da belirlenen uluslararası kriterlere uyumlu ve uygun hale getirerek, futbol ailesi ve paydaşlarıyla birlikte katılımcı, paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yöneteceğiz.

Ülke ekonomisi ve milli menfaatlerimiz gereği futbolun Türkiye’ye döviz kaybettiren değil katma değer oluşturan, markalaşma ve altyapıya önem veren çağdaş bir düzene geçmesini sağlayacağız.

Ülkemizin doğusuyla batısıyla her metrekaresinin futbol aşkıyla dolu olduğu bilinciyle; Anadolu futbolu ve alt liglerimizi en verimli ve destekleyici şekilde yeniden ele alıp, maddi kaynakları futbolun gelişimine odaklı biçimde adil ve doğru paylaştıracağız.

TFF’nin belirli bir ekibin ve zümrenin değil, kulüplerimizin ve paydaşlarımızın federasyonu olduğu bilinciyle, kulüplerimizin Avrupa ve dünyadaki temsiline önem veren, destekleyen bir yaklaşım içinde olacağız. TFF çatısında uluslararası turnuvaların ev sahipliğini yapmaya namzet bir organizasyonu oluşturtarak rekabetçi ve uluslararası nitelikte bir kurumsal yapıyı tesis edeceğiz.

Maalesef yıpranan Türk hakemliğini, Türk futbolunun hak ettiği standartlarda, uluslararası seviye ve saygınlığa yeniden kavuşturmak için, futbol kamuoyunu tatmin edecek şekilde reorganize edeceğiz, kurumsal tarafsız koşulların oluşumunu sağlayacağız."

TFF seçimlerinin, Türk futbolunu geliştirmek hedefiyle, projelerin ve fikirlerin yarıştığı, rekabete açık bir ortamda gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı kanaatini taşıdığını ifade eden Servet Yardımcı, bu çerçevede projelerini ve vizyonunu, düzenleyeceği basın toplantısıyla futbol kamuoyu ve basın mensuplarımızla paylaşacağını belirtti.

SERVET YARDIMCI KİMDİR?

Servet Yardımcı, 26 Aralık 1957 yılında Rize'de dünyaya geldi. Amatör olarak futbol oynadı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı.

İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde ise Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürdü.

ALİ KOÇ'UN TEK ADAY OLARAK GİRDİĞİ SEÇİMDE OY KULLANMIŞTI

Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi olan Servet Yardımcı, 2021 yılındaki Ali Koç'un tek aday olarak girdiği Fenerbahçe Kulübü başkanlık seçimine gitmiş ve oy kullanmıştı.

Servet Yardımcı'nın o dönemde Fenerbahçe Kulübü'nün sonucu belli olan seçimine gidip oy kullanması tepki çekmişti.

UEFA YÖNETİM KURULUNDA

2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.

2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu ancak seçilmedi. 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi. 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi.

UEFA'DAKİ BAŞARILARI

Şenes Erzik sonrası UEFA'da en üst seviyede görev yapan ilk Türk olan Servet Yardımcı, 7 yıldır UEFA İcra Kurulu Üyeliği'ni sürdürürken, bu süreçte 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa Finali’nin Türkiye’de yapılmasını, Monte Carlo’dan sonra 2 yıl üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimlerinin Türkiye ev sahipliğinde organize edilmesini sağladı.

Ayrıca 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye’de (İtalya ortaklığıyla) yapılacak olmasına öncülük etti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Yardımcı'nın kardeşi eski Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekili ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı'dır.