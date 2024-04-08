Son dakika! TFF seçim tarihini duyurdu!

08 Nisan 2024 21:29 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 21:30

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi geçtiğimiz günlerde 18 Temmuz'daki genel kurulun seçimli olarak yapılacağını duyurdu.

Geçtiğimiz gün ve bugün başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere bazı Süper Lig ekipleri bu karara tepki göstererek seçimin daha erken bir tarihte yapılmasına yönelik TFF'ye çağrıda bulundu.

Federasyon gelen tepkilerin ardından seçim tarihine yönelik bir açıklama yaptı.

"SEÇİM 18 TEMMUZ'DA YAPILACAK"

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir." denildi.