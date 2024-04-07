Son dakika! TFF seçime gidiyor!

07 Nisan 2024 17:15 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 17:32

TFF başkanlığına aday olacak mı? Murat Sancak'tan açıklama geldi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapılacak Mali Genel Kurulun Seçimli Genel Kurul olarak yapılacağını açıkladı.

Bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen TFF heyeti, Siteler Mahallesi'nde kurulan K6 konteyner kentini ziyaret etti.

Aralarında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da bulunduğu heyet, depremzede çocuklarla konteyner kentteki halı sahada maç yaptı.

SEÇİM 18 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Mehmet Büyükekşi, TFF'nin 18 Temmuz'daki mali genel kurulunu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıkladı.

TFF'de 2022 yılında başkanlık koltuğuna oturan Büyükekşi, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız seçimli genel kurulumuz, Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.