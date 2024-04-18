Son dakika! Trabzonspor'dan Salih Uçan ve Oliver Torres açıklaması!
Son dakika haberi... Trabzonspor, Salih Uçan ve Oliver Torres ile ilgili çıkan transfer iddialarına yaptığı açıklamayla cevap verdi.
Trabzonspor, yazılı ve sosyal medyada ortaya atılan transfer iddialarına dair bir açıklama yaptı.
Bordo-mavililer, Salih Uçan ve Oliver Torres ile ilgili çıkan transfer iddialarını yalanladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcular Salih Uçan ve Oliver Torres’in kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır.
İki futbolcu ile ilgili de kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur.
Menajerler aracılığıyla “servis ettirilen” bu ve bunun gibi haberlerin, kulübümüzün titizlikle yürüttüğü transfer sürecine ciddi manada zarar verdiğini ilgili gazetecilere önemle hatırlatır, taraftarlarımızın dikkate almamasını rica ederiz."