Son dakika! UEFA, Galatasaray'a ceza yağdırdı!

12 Nisan 2024 15:39 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 15:56

Galatasaray'da yönetim şampiyonluk için kesenin ağzını açtı

Galatasaray'da yönetim şampiyonluk için kesenin ağzını açtı

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Yıldız isim sezon sonunda yolcu

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Yıldız isim sezon sonunda yolcu

UEFA Disiplin Komitesi, 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag maçıyla ilgili verilen cezaları açıkladı.

OKAN BURUK'A 2 MAÇ MEN!

Teknik direktör Okan Buruk, Sparta Prag maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 2 maç men cezası aldı.

KAAN AYHAN 1 MAÇ CEZA ALDI

Sparta Prag maçındaki rakibine yönelik sert hareketi sonrası kırmızı kart görerek oyundan atılan sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu Kaan Ayhan 1 maç ceza aldı.

SERHAT DOĞAN'A 3 MAÇ MEN

Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a 'saldırı' suçlamasıyla 3 maç men cezası verildiği bildirildi.

SPARTA PRAG'A PARA CEZASI

Açıklamada ayrıca ev sahibi taraftarının havai fişek yakmasından dolayı Sparta Prag'a 15 bin 750 para cezası verildiği ifade edildi.