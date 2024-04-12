12 Nisan 2024 15:39 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 15:56
Son dakika! UEFA, Galatasaray'a ceza yağdırdı!
Son dakika haberi... UEFA, Avrupa Ligi'nde oynanan Sparta Prag maçı sonrası yaşananların ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 2 maç men cezası verdi.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
UEFA Disiplin Komitesi, 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag maçıyla ilgili verilen cezaları açıkladı.
OKAN BURUK'A 2 MAÇ MEN!
Teknik direktör Okan Buruk, Sparta Prag maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 2 maç men cezası aldı.
KAAN AYHAN 1 MAÇ CEZA ALDI
Sparta Prag maçındaki rakibine yönelik sert hareketi sonrası kırmızı kart görerek oyundan atılan sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu Kaan Ayhan 1 maç ceza aldı.
SERHAT DOĞAN'A 3 MAÇ MEN
Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a 'saldırı' suçlamasıyla 3 maç men cezası verildiği bildirildi.
SPARTA PRAG'A PARA CEZASI
Açıklamada ayrıca ev sahibi taraftarının havai fişek yakmasından dolayı Sparta Prag'a 15 bin 750 para cezası verildiği ifade edildi.
Kaynak: TGRT Haber