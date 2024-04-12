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12 Nisan 2024 15:39 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 15:56

Son dakika! UEFA, Galatasaray'a ceza yağdırdı!

Son dakika haberi... UEFA, Avrupa Ligi'nde oynanan Sparta Prag maçı sonrası yaşananların ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 2 maç men cezası verdi.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! UEFA, Galatasaray&#039;a ceza yağdırdı!

UEFA Disiplin Komitesi, 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag maçıyla ilgili verilen cezaları açıkladı.

OKAN BURUK'A 2 MAÇ MEN!

Teknik direktör Okan Buruk, Sparta Prag maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 2 maç men cezası aldı.

Son dakika! UEFA, Galatasaray'a ceza yağdırdı! - 1. Resim

KAAN AYHAN 1 MAÇ CEZA ALDI

Sparta Prag maçındaki rakibine yönelik sert hareketi sonrası kırmızı kart görerek oyundan atılan sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu Kaan Ayhan 1 maç ceza aldı.

SERHAT DOĞAN'A 3 MAÇ MEN

Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a 'saldırı' suçlamasıyla 3 maç men cezası verildiği bildirildi.

SPARTA PRAG'A PARA CEZASI

Açıklamada ayrıca ev sahibi taraftarının havai fişek yakmasından dolayı Sparta Prag'a 15 bin 750 para cezası verildiği ifade edildi.

Kaynak: TGRT Haber
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