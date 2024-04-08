08 Nisan 2024 18:01 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 18:06
Son dakika! UEFA'dan Fenerbahçe kararı!
Son dakika haberi... UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdü.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
UEFA, bu sezon Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürememe cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça indirdi.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'u elemesi durumunda yarı final turunda deplasmana seyirci götürebilecek.
Kaynak: TGRT Haber