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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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08 Nisan 2024 18:01 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 18:06

Son dakika! UEFA'dan Fenerbahçe kararı!

Son dakika haberi... UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdü.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! UEFA&#039;dan Fenerbahçe kararı!

UEFA, bu sezon Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürememe cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça indirdi.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'u elemesi durumunda yarı final turunda deplasmana seyirci götürebilecek.

Kaynak: TGRT Haber
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