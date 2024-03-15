15 Mart 2024 16:49 - Güncelleme : 15 Mart 2024 17:12
Son dakika! UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!
Son dakika haberi... UEFA, Fenerbahçe'ye taraftarların eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
UEFA, Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.
Fenerbahçe'ye sonraki 3 deplasman maçı için taraftarlarına bilet satmaktan men ve 80 bin avro para cezası verildi.
Sarı-lacivertli kulübün, taraftarların stadyumda neden olduğu zararın giderilmesi için 30 gün içinde Union Saint-Gilloise ile temasa geçmesi gerektiği belirtildi.
TARAFTARLAR ÇEYREK VE YARI FİNALDE DEPLASMANA GİDEMEYECEK!
Bu karara göre; Fenerbahçe seyircisi çeyrek finaldeki Olympiakos karşılaşmasında tribünde yer alamayacak.
Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde yarı finalde de deplasmana taraftar götüremeyecek.
Kaynak: TGRT Haber