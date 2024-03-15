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15 Mart 2024 16:49 - Güncelleme : 15 Mart 2024 17:12

Son dakika! UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

Son dakika haberi... UEFA, Fenerbahçe'ye taraftarların eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! UEFA&#039;dan Fenerbahçe&#039;ye ceza!
Uefa, Fenerbahçe, Disiplin Cezası

UEFA, Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.

Fenerbahçe'ye sonraki 3 deplasman maçı için taraftarlarına bilet satmaktan men ve 80 bin avro para cezası verildi.

Sarı-lacivertli kulübün, taraftarların stadyumda neden olduğu zararın giderilmesi için 30 gün içinde Union Saint-Gilloise ile temasa geçmesi gerektiği belirtildi.

TARAFTARLAR ÇEYREK VE YARI FİNALDE DEPLASMANA GİDEMEYECEK!

Bu karara göre; Fenerbahçe seyircisi çeyrek finaldeki Olympiakos karşılaşmasında tribünde yer alamayacak.

Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde yarı finalde de deplasmana taraftar götüremeyecek.

Kaynak: TGRT Haber
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