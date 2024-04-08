Stefan Kuntz'un yeni adresini Almanlar duyurdu

08 Nisan 2024 16:06 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 16:07

A Milli Takım'da üç isme sert eleştiri: Bu takımda olmamalı

A Milli Takım'da üç isme sert eleştiri: Bu takımda olmamalı

Eylül 2021'de A Milli Takım'ın başına geçen Alman teknik adam Stefan Kuntz, 20 Eylül 2023'de görevinden ayrılmıştı.

2023 Eylül'den bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan 61 yaşındaki teknik adamla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

KUNTZ İÇİN BOCHUM İDDİASI

Almanya Bundesliga'da oynadığı son 10 maçta bir galibiyet alabilen Alman ekibi Bochum, Thomas Letsch ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Son olarak 2-1 kaybedilen Köln maçının ardından Sportif Direktör Patrick Fabian, "Bu şekilde devam edemeyiz" dedi.

Almanya BILD'in haberine göre; Stefan Kuntz, takımın yeni teknik direktörü olabilir. 61 yaşındaki çalıştırıcı beş adaydan biri konumunda.

"YENİ BİR COŞKUYU TETİKLEYEBİLİR"

Haberde Kuntz için "Kuntz açık sözlülüğü, duyguyu ve uyumu temsil ediyor. Bochum'un son altı maçta tam da ihtiyaç duyduğu özellikler. Geri dönüşü takım ortamında yeni bir coşkuyu da tetikleyebilir." ifadeleri kullanıldı.

Stefan Kuntz, 2006-2008 yılları arasında Bochum'da sportif direktörlük görevi yapmıştı.

A MİLLİ TAKIM İLE 20 MAÇTA 12 GALİBİYET

A Milli Futbol Takımımız, Stefan Kuntz yönetiminde dördü dostluk maçı olmak üzere toplam 20 maça çıktı. Milliler bu maçlarda 12 galibiyet, beş mağlubiyet ve üç beraberlik aldı.

12 Eylül 2023'te oynanan dostluk karşılaşmasında Japonya karşısında alınan 4-2'lik yenilginin ardından Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı.