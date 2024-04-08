Süper Kupa maçında dikkat çeken an! Kerem Aktürkoğlu tepki gösterdi

08 Nisan 2024 20:48 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 20:52

Galatasaray ile Fenerbahçe dün akşam Şanlıurfa'da oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin 3. dakikada sahadan çekilmesiyle maçın hakemi tarafından tatil edilen Süper Kupa finalinde yaşanan ilginç an ortaya çıktı.

GALATASARAY, 1. DAKİKADA MAURO ICARDİ İLE ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıktığı karşılaşmada Galatasaray, henüz 1. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Savunmadan Abdülkadir Bardakçı'nın havadan gönderdiği uzun pasta topla buluşan Barış Alper Yılmaz meşin yuvarlığı kafayla ceza sahasına indirdi. Altı pasın çaprazında topla buluşan Mauro Icardi düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

FENERBAHÇE SAHADAN ÇEKİLDİ

Arjantinli futbolcunun golünün ardından Fenerbahçe santra yapmadan sahadan çekildi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitmesinden kısa bir süre sonra müsabakayı tatil etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun takımının attığı gol öncesi ve sonrasındaki görüntüsü dikkat çekti.

25 yaşındaki futbolcunun takımının 16 pas sonucunda bulduğu golde orta sahanın sol kenarında hareketsiz kalması ve gol sevincine katılmamasının nedeni ortaya çıktı.

FENERBAHÇELİ OYUNCUYLA KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Kerem Aktürkoğlu'nun bu hareketinin nedeninin karşılaşma öncesinde soyunma odası koridorunda Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emirhan Arkutcu ile yaptığı konuşma olduğu iddia edildi.

Kerem'in genç meslektaşı ile yaşadığı diyalogda "Maçta ne yapacaksınız" sorusuna "Topu taca atacağız" cevabını alınca, "O zaman biz de topu taca atarız. Ondan sonra ne yapacaksanız yaparsınız" diyerek karşılık verdiği ifade edildi.

KEREM'DEN ABDÜLKERİM'E TEPKİ!

Kerem Aktürkoğlu'nun 1. dakikada attıkları gol sonrası takım arkadaşı Abdülkerim Bardakçı'ya "niye uzun attın" diyerek tepki gösterdiği de öne sürüldü.

GALATASARAY ÖNCE KUTLADI, SONRA ANTRENMAN MAÇI YAPTI

Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle maçın hakeminin karşılaşmayı tatil etmesinin ardından Galatasaraylı futbolcular bir araya gelerek kutlama yaptı.

Daha sonra sarı-kırmızılı takım sahadan ayrılmayarak iki takıma ayrılıp, çift kale maç yaptı. Taraftarlar da stadyumundan ayrılmayıp antrenmanı takip etti. Neşe içinde geçen antrenman maçı yaklaşık 1 saat sürdü.