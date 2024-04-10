10 Nisan 2024 11:17 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:23
Süper Kupa maçında topu neden dışarı atmadıklarını açıklayan Okan Buruk'a Fenerbahçe'den yanıt
Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sonlanan Süper Kupa maçının yankıları sürüyor. 1. dakikada Mauro Icardi ile golü bulan Galatasaray'da Okan Buruk'un topu neden dışarı atmadıklarına dair yaptığı açıklamaya Fenerbahçe cephesinden yanıt geldi. İşte detaylar...
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Skorer
Fenerbahçe'nin U19 takımıyla gittiği ve 2. dakikada sahadan çekildiği 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin ardından tartışmalar sürüyor.
Dev derbide topu neden dışarı atmadıklarını açıklayan Okan Buruk'a Fenerbahçe'den yanıt geldi.
FENERBAHÇE: "BU GOL ÇALIŞILMIŞ"
Milliyet'in aktardığı habere göre; Fenerbahçe cephesi, Okan Buruk'un bu golü çalıştığını düşünüyor.
Haber detayında Fenerbahçe kanadının "Maç öncesi takım menajerleri konuşmuş. Kerem ve birkaç futbolcu gençlerle görüşmüş ama Okan Buruk, 'Protestoyu ben mi yapıyorum, neden topu dışarı atayım?' diyor." görüşünde olduğu ifade edildi.
Kaynak: Skorer