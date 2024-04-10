Süper Kupa maçında topu neden dışarı atmadıklarını açıklayan Okan Buruk'a Fenerbahçe'den yanıt

10 Nisan 2024 11:17 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:23

Fenerbahçe'nin U19 takımıyla gittiği ve 2. dakikada sahadan çekildiği 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin ardından tartışmalar sürüyor.

Dev derbide topu neden dışarı atmadıklarını açıklayan Okan Buruk'a Fenerbahçe'den yanıt geldi.

FENERBAHÇE: "BU GOL ÇALIŞILMIŞ"

Milliyet'in aktardığı habere göre; Fenerbahçe cephesi, Okan Buruk'un bu golü çalıştığını düşünüyor.

Haber detayında Fenerbahçe kanadının "Maç öncesi takım menajerleri konuşmuş. Kerem ve birkaç futbolcu gençlerle görüşmüş ama Okan Buruk, 'Protestoyu ben mi yapıyorum, neden topu dışarı atayım?' diyor." görüşünde olduğu ifade edildi.