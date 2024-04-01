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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 21:23 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 21:25

Süper Lig devinden Mats Hummels bombası! Bedavaya gelecek

Sezon sonunda Alman devi Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi sona eren Mats Hummels için Trabzonspor'un devreye girdiği iddia edildi.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Süper Lig devinden Mats Hummels bombası! Bedavaya gelecek

Devre arası transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Thomas Meunier'i transfer eden Trabzonspor, bu defa Mats Hummels için harekete geçti.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Fotomaç'ın haberine göre; Alman stoperin babası Hermann Hummels, İstanbul'a gelerek Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşme gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR

Alman ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki stoperin, Türkiye'de kariyerini sürdürmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

Bu transfer için Meunier'i de devreye sokan bordo-mavililerin transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.

Süper Lig devinden Mats Hummels bombası! - 1. Resim

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Trabzonspor'un sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hummels için bonservis ödemeyeceği ve sadece düşük miktarda imza paras ile 2 milyon Euro civarında maaş ödeneceği belirtildi.

MATS HUMMELS KİMDİR?

Almanya Milli Takımı ile 2014 yılında Dünya Kupası kazanan Hummels, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi dev takımların formasını giydi.

6 Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Hummels'in güncel piyasa değeri 6 milyon Euro civarında gösterilyor.

Bu sezon Dortmund formasıyla 30 resmi maça çıkan tecrübeli stoper, 3 gol attı.

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Kaynak: TGRT Haber
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