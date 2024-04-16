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16 Nisan 2024 14:18 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:22

Altay Bayındır ezeli rakibe imza atıyor! Anlaşma sağlandı

Sezon başında Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bedelle Manchester United'ın yolunu tutan ancak sadece bir resmi maçta forma giyebilen milli kaleci Altay Bayındır hakkında sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Altay Bayındır ezeli rakibe imza atıyor! Anlaşma sağlandı

Sezon başında Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığından İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, yeni takımında umduğunu bulamadı.

26 yaşındaki file bekçisi United formasıyla sadece FA Cup'ta bir maçta şans bulabildi.

AYRILMA KARARI ALDI

Altay Bayındır'ın 2027'ye kadar sözleşme imzaladığı İngiliz ekibinden ayrılmaya karar verdiği ve yeni adresinin de belli olduğu öne sürüldü.

TRABZONSPOR, ALTAY İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Trabzonspor, Altay Bayındır için Manchester yönetimi ile olumlu bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Haberin detayında Trabzonspor'un İngiliz ekibinin yönetimiyle bir yıl kiralık ve zorunlu satın alma maddesiyle prensipte anlaştığı bilgisine yer verildi.

Süper Lig'e dönüyor: Altay Bayındır ezeli rakibe imza atacak! - 1. Resim

MİLLİ KALECİ TRABZON'A GİTMEK İSTİYOR

Manchester'da mutsuz olan milli file bekçisinin de bu transferi çok istediğini altı çizilirken imzaların yaz transfer döneminde atılacağı ifade edildi.

ALTAY GELİYOR UĞURCAN GİDİYOR!

Altay Bayındır transferinin gerçekleşmesi halinde uzun yıllardır Trabzonspor kalesini başarıyla koruyan Uğurcan Çakır'ın Avrupa'ya transfer yapması bekleniyor.

Uğurcan için önceki yıllarda onlarca teklif alınmasına rağmen ayrılığa izin verilmemişti.

Uğurcan'ın Muslera'nın ayrılığından sonra Galatasaray'a transfer olacağı da öne sürülmüştü.

Kaynak: TGRT Haber
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