Tarihi Süper Kupa maçının ardından flaş hamle! Yayıncılar parasını geri istiyor

08 Nisan 2024 16:34 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 16:42

Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe için beklenen cezalar! Avukat Delidere TGRT Haber canlı yayınında açıkladı

Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe için beklenen cezalar! Avukat Delidere TGRT Haber canlı yayınında açıkladı

Süper Kupa maçını protesto eden Fenerbahçe İstanbul'a döndü

Süper Kupa maçını protesto eden Fenerbahçe İstanbul'a döndü

2023 Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin U19 takımı ile çıktığı maçın 1. dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Fenerbahçe yönetimi, golden sonra santra yapılmasına izin vermedi.

Fenerbahçeli futbolcuların soyunma odasına yönelmesiyle maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Galatasaraylı futbolcular saha içerisinde sevindi. Ardından sarı-kırmızılı takım kendi arasında antrenman maçı yaptı.

"YAYINCILAR PARANIN GERİ ÖDENMESİNİ TALEP ETTİ"

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından 2. dakikada tatil edilen Süper Kupa finaliyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SPORTbible'nin haberine göre; Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının yayın haklarını satın alan uluslararası kuruluşlar, ödedikleri tutarın tamamının geri iadesini talep etti.

"ULUSLARARASI KURULUŞLAR HAREKETE GEÇTİ"

SPORTbible'nin haberinde "Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray'da Icardi'nin 52. saniyede attığı golün ardından Fenerbahçe oyuncuları sahadan ayrıldı. Trabzon'da yaşanan olayın ardından Fenerbahçe'de U19 takımı bu maçta forma giydi. Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na mesaj göndermek için oyuncularını sahadan çekti.

Süper Kupa finalinin yayın haklarını satın alan uluslararası kuruluşlar artık paranın tamamının geri ödenmesini talep etti. Galatasaray galibiyeti kutladıktan sonra oyuncular kendi arasında antrenman maçı yaptı." ifadeleri yer aldı.