Tarihi Süper Kupa maçının ardından flaş hamle! Yayıncılar parasını geri istiyor
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde karşılaştığı maç yarıda kaldı. U19 takımıyla maça çıkan Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle 2. dakikada tatil edilen finalin ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
2023 Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'nin U19 takımı ile çıktığı maçın 1. dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Fenerbahçe yönetimi, golden sonra santra yapılmasına izin vermedi.
Fenerbahçeli futbolcuların soyunma odasına yönelmesiyle maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Galatasaraylı futbolcular saha içerisinde sevindi. Ardından sarı-kırmızılı takım kendi arasında antrenman maçı yaptı.
"YAYINCILAR PARANIN GERİ ÖDENMESİNİ TALEP ETTİ"
Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından 2. dakikada tatil edilen Süper Kupa finaliyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
SPORTbible'nin haberine göre; Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının yayın haklarını satın alan uluslararası kuruluşlar, ödedikleri tutarın tamamının geri iadesini talep etti.
"ULUSLARARASI KURULUŞLAR HAREKETE GEÇTİ"
SPORTbible'nin haberinde "Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray'da Icardi'nin 52. saniyede attığı golün ardından Fenerbahçe oyuncuları sahadan ayrıldı. Trabzon'da yaşanan olayın ardından Fenerbahçe'de U19 takımı bu maçta forma giydi. Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na mesaj göndermek için oyuncularını sahadan çekti.
Süper Kupa finalinin yayın haklarını satın alan uluslararası kuruluşlar artık paranın tamamının geri ödenmesini talep etti. Galatasaray galibiyeti kutladıktan sonra oyuncular kendi arasında antrenman maçı yaptı." ifadeleri yer aldı.